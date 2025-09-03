¡Mirá el mapa! Por estos lugares pasarán en caravana las imágenes peregrinas del Milagro

El corazón de los salteños siente el palpitar con la emoción propia que significa haber comenzado un nuevo tiempo de fe pues ya se transita el camino hacia las fiestas del Milagro, con la 333° procesión con los patronos tutelares de Salta a concretarse en un par de semanas, el 15 de septiembre venidero.

Palpitando la fiesta más importante de fe en la provincia, gran emoción adquiere un evento significativo que, tras la pandemia del COVID-19, ya se instaló como actividad propia del calendario de actividades, con la visita y el recorrido de las imágenes peregrinas a los barrios de la ciudad de Salta, acercando el Milagro a sus residentes.

La visita de las réplicas está prevista a concretarse este jueves 4 de septiembre, teniendo por meta este año llegar a los barrios de la zona sudeste de la Capital, con la invitación a los vecinos a decorar sus casas, sus calles, acompañando con sus pañuelos el paso de los patronos tutelares, renovando su fe a los protectores de la provincia.

En la previa a la visita de las imágenes, desde la Catedral Basílica de Salta confirmaron cómo será la travesía de las mismas, con la indicación de aquellas calles que recorrerán en caravana, partiendo desde la parroquia Nuestra Señora de Itatí.

Posteriormente, la caravana se desplazará hacia los siguientes puntos:

Vicaría San Francisco Solano

Parroquia María Reina de la Paz

Vicaría San Benito

Vicaría Sagrado Corazón de Jesús

Vicaría Nuestra Señora de Luján

Parroquia Santa Rosa de Lima

Hospital San Bernardo

Hospital Oñativia

Una vez concluida la travesía, las imágenes regresarán a la Catedral Basílica donde los fieles que acompañen a las imágenes, como aquellos que se apersonen al templo mayor de Salta, recibirán la bendición de rigor.

Así, desde la organización invitaron a todos los vecinos tanto a participar presencialmente, como al resto de los salteños a acompañar el trayecto de las imágenes a través de la transmisión en vivo por las cuentas de Facebook y Youtube de la Catedral Basílica.