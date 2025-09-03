Descarriló un tranvía en Lisboa y dejó al menos 15 muertos

Al menos 15 personas murieron este miércoles y otras 20 han resultado heridas en Lisboa después que el tranvía funicular de Gloria descarrilara y chocara contra un edificio en pleno centro de la capital portuguesa.

Según se informó, el vehículo, con capacidad para 42 pasajeros, quedó completamente destrozado tras volcar en la empinada cuesta junto a la Avenida da Liberdade.

Cinco de los heridos están graves, dos de ellos en estado crítico, y otros cinco presentan lesiones leves. Varias personas permanecen atrapadas entre los restos del transporte.

El funicular, inaugurado hace más de un siglo y declarado monumento nacional en 2002, conecta la parte baja de la ciudad con el Barrio Alto y es muy utilizado por turistas, que suelen formar largas colas para acceder al ascensor. Las primeras informaciones apuntan a que el funicular no viajaba lleno en el momento del accidente.