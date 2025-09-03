Un borracho habría atropellado a un perro en Zona Norte, vecinos piden justicia

Cerca del mediodía en la Zona Norte de la ciudad se vivió una situación triste y que generó indignación en los vecinos. Es que de acuerdo a la denuncia que recibió QuePasaALaMañana un automovíl atropelló a un perro que dormía en la vereda y el conductor se dio a la fuga.

Un vecino relató que el perro se encontraba sobre una vereda con una pequeña elevación en la entrada de su casa cuando un vehículo pasó demasiado cerca.

El vecino aseguró que el conductor estaba presuntamente ebrio, basándose en la percepción de su sobrino: "Mi sobrino llegó al casino, alcanzó a correr a la esquina y sintió el olor, la forma en que hablaba y cómo se comportaba. Todo indicaba que estaba borracho".

Mientras las autoridades buscan identificar al responsable, los vecinos del lugar pidieron seguridad y justicia por el animal.