Hoy iniciará la construcción de la autopista del Valle de Lerma

Con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, este jueves a las 10, dará inicio la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, tramo Cerrillos RP 24 - El Carril RP 33. El proyecto integral contempla la construcción de un canal colector pluvial para solucionar los problemas de inundaciones.

Con un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones, esta iniciativa privada declarada de interés público marca un antes y un después en la infraestructura vial de Salta.

La actividad se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta