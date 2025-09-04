El Senado le dijo no al veto en discapacidad: ¿Cómo votaron los salteños?

En un nuevo revés para el gobierno nacional, el Senado rechazó el veto y ratificó la ley de emergencia en discapacidad.

Con 63 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones se mantiene la normativa que había vetado el presidente Javier Milei.

La ley, que vuelve a tener vigencia, estará en efecto hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá prorrogarse por un año más. Su objetivo central es responder a las urgencias de un colectivo históricamente postergado, en un contexto económico de alta inflación y recortes que afectan de manera directa a los sectores más vulnerables.

En el caso de los legisladores salteños Juan Carlos Romero, Sergio Leavy y Nora Giménez, los tres mantuvieron un voto en concordancia, todos votaron de forma afirmativa, apoyando al sector y rechazando el veto de Milei.