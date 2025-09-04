Flor Peña reveló que un famoso abusó sexualmente de ella: “Me tocaba las tetas todo el tiempo”

Florencia Peña, como tantas actrices de su generación, sabe lo que es haber sido acosada o abusada sexualmente por un colega, algo que, afortunadamente, hoy en día es totalmente rechazado por la sociedad. Pero no era lo mismo hace 30 o 40 años atrás, cuando esos límites no estaban tan marcados desde el punto de vista legal.

Y, en una entrevista con el periodista Sebastián Soldano para su ciclo “A solas”, la comediante reveló en primera persona cómo fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de elenco.

“Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís ´ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal’”, empezó contando Flor de manera serena y sin intención de revictimizarse.

La sorpresa del conductor fue mayúscula, de ahí que le preguntara si podía contar con más detalles lo sucedido.

Florencia Peña revela cómo era el abuso sufrido

“Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ‘ay, qué linda’ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije ´Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, confesó Peña.

Justamente, la situación que narró Florencia ocurrió en 1991, una época en la que el movimiento feminista todavía no era tan fuerte como ahora, por lo que, si bien la situación la incomodaba y le daba vergüenza, recordó que si le contaba al director de la obra, él no le iba a “creer” o lo minimizaría. /eltrece