Una "despedida" a puro fútbol: Argentina goleó a Venezuela, con dos de Messi y uno de Lautaro

La Selección argentina derrotó a Venezuela, en el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que es el último partido oficial de Lionel Messi como en el país vistiendo la camiseta “Albiceleste”.

El combinado nacional se impone por 3 a 0, con dos tantos del rosarino, a los 39 y 80 minutos, tras ser habilitado por Julián Álvarez primero y Thiago Almada luego.

Además, Lautaro Martínez anotó el 2 a 0 parcial a los 75 minutos, en su primera intervención y tras un centro de Nicolás González.

El exjugador de Liniers había ingresado a los 73 minutos, en lugar de Julián.

¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!



En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025