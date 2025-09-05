Se registraron más de mil casos de diarrea aguda en solo una semana en Salta

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que, durante la semana epidemiológica 34 (del 17 al 23 de agosto), se registraron 1.070 nuevos casos de diarrea aguda en la provincia, dentro de un acumulado de 38.798 desde el inicio del año.

Dentro de las enfermedades transmitidas por alimentos, se notificó un caso de salmonelosis en el departamento Capital, mientras que no se registraron nuevos casos de botulismo del lactante, botulismo ni Síndrome Urémico Hemolítico, manteniéndose los acumulados en 1 caso cada uno.

Las autoridades de Salud Pública recordaron la importancia de la higiene en la manipulación de alimentos y la prevención de enfermedades gastrointestinales, especialmente en los meses de mayor circulación de patógenos.