Ya son 25 casos de leishmaniasis cutánea en Salta

Ya son 25 casos de leishmaniasis cutánea en SaltaSalud15/08/2025
El Ministerio de Salud Pública informó que hasta la semana epidemiológica 31 (del 27 de julio al 2 de agosto) se notificaron 25 casos de leishmaniasis cutánea humana en la provincia, una enfermedad causada por parásitos transmitidos por la picadura de insectos flebótomos.
Del total de positivos, el 72% se registró en el departamento Orán (18 casos), mientras que en San Martín se notificaron 6 y en Anta 1 caso. La enfermedad afecta principalmente la piel y, en algunos casos, las membranas mucosas en el lugar de la picadura.
En cuanto a otras enfermedades dermatológicas de interés sanitario, no se reportaron casos de leishmaniasis mucocutánea ni visceral humana; el acumulado anual es de 5 y 6 casos respectivamente. Tampoco se registraron casos de lepra ni de micosis profunda.
En enfermedades inmunoprevenibles, se notificó un caso de parotiditis y 5 de varicela, mientras que no hubo casos de coqueluche, meningoencefalitis, sarampión, difteria ni poliomielitis.
Respecto a enfermedades transmitidas por alimentos, no se reportaron casos nuevos de salmonelosis, botulismo o síndrome urémico hemolítico. Se registraron 581 casos de diarrea aguda en la semana, acumulando 35.745 en lo que va del año.
En virus respiratorios, se informaron 490 casos de enfermedades tipo influenza, 181 de bronquiolitis en menores de 2 años, 158 de neumonía y 4 de COVID-19. La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, destacó que no se registraron defunciones por estas patologías en la semana, con un total de 9 óbitos en 2025.
En enfermedades zoonóticas, se notificaron cinco picaduras de alacrán, 39 mordeduras de perro (accidentes potencialmente rábicos) y un caso de hidatidosis. No se registraron casos de ofidismo, brucelosis, leishmaniasis visceral canina, hantavirosis, psitacosis, leptospirosis ni rabia animal.