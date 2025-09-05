Desde Salta advierten que suspender la vacunación escolar pone en riesgo la salud de los niños

La decisión del estado de Florida, Estados Unidos, de eliminar la exigencia de vacunas para los niños que asisten a la escuela generó un fuerte rechazo en la comunidad científica. La medida, impulsada por el jefe de Salud del estado, Joseph Ladapo, y enmarcada en una corriente de pensamiento antivacunas, anula décadas de políticas sanitarias y pone en riesgo la salud de la población, según especialistas.

Esta controvertida decisión, que deja de lado la obligatoriedad de inmunizaciones contra el sarampión, la varicela, la hepatitis B y otras enfermedades, se inscribe en un clima de escepticismo creciente en torno a las vacunas, promovido por funcionarios como Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud de Estados Unidos y reconocido activista antivacunas que recientemente visitó Argentina.

En vista de ello, InformateSalta habló al pediatra Antonio Salgado, quien opinó del tema y expresó su total desacuerdo con la medida. “Florida elimina la vacunación obligatoria a las escuelas y eso es porque las autoridades habían anunciado la eliminación de los mandatos de vacunación para enfermedades como es el sarampión, la varicela, hepatitis B y otras más”, detalló el especialista.

Según Salgado, esta decisión, impulsada por la "Medical Freedom", traerá “extremadas complicaciones como el riesgo de brote de enfermedades prevenibles, como es el sarampión, la tos convulsa, la papera, la difteria, sobre todo en personas inmunocomprometidas”. Además, advirtió que generará "desconfianza institucional y confusión generalizada" en la sociedad.

El doctor calificó la medida como "catastrófica" y mostró su preocupación ante un posible efecto espejo en la política sanitaria nacional. "Espero que estas políticas de tanta confusión no sean imitadas por el gobierno nacional", afirmó, haciendo un llamado a las autoridades argentinas. “Creo que nuestro presidente que es un gran imitador, que no imite esta política sanitaria, porque esto va a generar una tremenda inseguridad sanitaria”, puntualizó Salgado.

El pediatra también alertó sobre las posibles repercusiones en la industria del turismo. “También creo que va a tener impacto en el turismo; supongamos, ¿te llevarías a tus hijos y sabes que hay un brote de meningitis a Orlando? Prefiero que el chico en vez de ir a Disney que pasee en el caballito de la plaza Alvarado”, argumentó graficando los riesgos que esta decisión implica.

"Van a empezar a reaparecer enfermedades que pensamos que estaban en el olvido, como por ejemplo la poliomielitis, la difteria, la viruela”.