Sin stock: Piden donantes del grupo “0” Rh positivo

Desde el Centro Regional de Hemoterapia convocan a personas del grupo sanguíneo “0” factor Rh positivo, que estén en condiciones de donar sangre, para que concurran a su sede de Bolívar 687.

Hoy sábado, también podes acercarte a donar sangre de 1 a 12. Los donantes deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas, preferentemente con buena hidratación.

La reserva de productos sanguíneos es baja, lo que puede afectar a las transfusiones de pacientes anémicos, trasplantes, cirugías, enfermedades oncológicas, accidentes y hemorragias.



