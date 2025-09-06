Filtran video del furioso cruce de Messi con el capitán venezolano en el túnel del Monumental

Filtran video del furioso cruce de Messi con el capitán venezolano en el túnel del MonumentalDeportes06/09/2025
Lionel Messi vivió una jornada emotiva en el Monumental, donde se despidió de las Eliminatorias con doblete y hasta protagonizó una pelea que no se vio y que fue viral en horas de la noche de viernes.
En el entretiempo, el capitán de la Selección Argentina esperó en el túnel a Tomás Rincón, capitán e histórico futbolista de la Selección de Venezuela, para recriminarle algunas situaciones y actuaciones en la cancha.
Según se apreció en el video, “Leo” empujó a Rincón en medio de recriminaciones. Rondón, De Paul y Paredes fueron los primeros en intervenir, como también el cuarto árbitro y uno de los asistentes de Piero Maza, juez del cotejo que también terminó separando.
Mientras los jugadores de la “Vinotinto” empujan a su vestuario a Rincón, Messi se quedó caliente hablando con Rondón, uno de los encargados de calmar las aguas junto con otros asistentes y utileros de la “Albiceleste”.
Pese al momento y las señas, la “Pulga” no se olvidó de su ex compañero, Josef Martínez al cuál fue a saludar de manera cariñosa en medio de la tensión y la atenta mirada del delantero con pasado en Inter Miami.
"Messi"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 5, 2025
Porque casi se agarra a trompadas con el capitán venezolano, Tomás Rincón: fue a buscarlo custodiado por De Paul, Paredes y Cuti.
pic.twitter.com/HZSvieQbKc