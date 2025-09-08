El riesgo país supera los 1.100 puntos y las acciones caen más del 11% tras la derrota de Milei en Buenos Aires

La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires generó una fuerte reacción en los mercados financieros.

Este lunes 8 de septiembre, el riesgo país medido por J.P. Morgan superó los 1.100 puntos básicos, mientras los principales activos argentinos en Wall Street registraron caídas de más del 11%.

Entre las acciones con mayores pérdidas se destacan Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%) y Supervielle (SUPV -12,8%). También retrocedieron Banco Macro (BMA -12,24%), Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

Los bonos en dólares también reflejaron la tensión: el Global 2035, el Global 2041 y el Global 2046 cayeron hasta un 8%, presionando aún más sobre la percepción de riesgo de los inversores.

La caída se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del programa económico del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y evidencia cómo la derrota electoral bonaerense impacta de forma inmediata en la confianza del mercado.