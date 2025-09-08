El riesgo país supera los 1.100 puntos y las acciones caen más del 11% tras la derrota de Milei en Buenos Aires

Nacional08/09/2025
MILEI1

La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires generó una fuerte reacción en los mercados financieros.

Este lunes 8 de septiembre, el riesgo país medido por J.P. Morgan superó los 1.100 puntos básicos, mientras los principales activos argentinos en Wall Street registraron caídas de más del 11%.

Entre las acciones con mayores pérdidas se destacan Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%) y Supervielle (SUPV -12,8%). También retrocedieron Banco Macro (BMA -12,24%), Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), YPF (-10,41%), Loma Negra (LOMA -10%), Vista Energy (VIST -9,77%) y Central Puerto (CEPU -8,5%).

Los bonos en dólares también reflejaron la tensión: el Global 2035, el Global 2041 y el Global 2046 cayeron hasta un 8%, presionando aún más sobre la percepción de riesgo de los inversores.

La caída se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro del programa económico del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y evidencia cómo la derrota electoral bonaerense impacta de forma inmediata en la confianza del mercado.

