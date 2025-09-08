Sáenz pidió a Milei “dar un volantazo” y cambiar su gabinete

Tras la contundente victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones provinciales de Buenos Aires, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió al presidente de la Nación, Javier Milei, dar “un volantazo”, cambiar su gabinete y bajar línea a sus diputados y senadores.

El mandatario provincial, en FM Aries, insistió en que el resultado debe servir de lección. “Está bueno que haya sucedido lo que sucedió, porque le da un baño de humildad y de realidad al Gobierno nacional. La gente no la está pasando bien. Yo quiero que a Milei le vaya bien, pero no quiero que quiera que a mí me vaya mal, porque eso significa que les vaya mal a los salteños. Esto es recíproco”.

En ese marco, apuntó directamente contra el Gabinete Nacional. “Es muy difícil trabajar con un gobierno nacional que tiene funcionarios que creen que debemos ser sirvientes. No se construye un país con soberbia ni con relato de batalla cultural o motosierra. La gente necesita soluciones, no culpas cruzadas”, agregó.

“Veo mucha soberbia en funcionarios nacionales. Creen que porque van dentro de una boleta violeta la gente piensa que vota a Milei, pero en esa boleta hay candidatos que muchos no quieren”

Para Sáenz, hay límites que el equilibrio fiscal no puede cruzar. "Si ese equilibrio depende de quitarle a los discapacitados su pensión, de no pagarle un poco mejor a los jubilados que la están pasando mal, o de permitir que nuestras rutas sigan destruidas y provoquen muertes todos los días, entonces estamos equivocados. Los números no pueden ser más importantes que las personas”, indicó.

De cara a las elecciones de octubre, llamó a los votantes salteños a pensar en quién defenderá mejor los intereses provinciales en el Congreso: “El límite de cualquier convicción o simpatía nacional debe ser siempre la necesidad de nuestra gente. Votar en contra de los intereses de Salta es traicionar a la patria chica”.

“Nunca voy a acompañar medidas que vayan en contra de los salteños. Ese es mi límite: los derechos de mi provincia”

Y volvió a apuntar directamente contra la Casa Rosada: “La gente no la está pasando bien. Espero que la autocrítica del presidente sea real y que empiece a funcionar el diálogo institucional”.

Para finalizar, aseguró que el 26 de octubre los salteños tendrán que decidir quiénes son los mejores candidatos para defender sus intereses en el Congreso. “No podemos votar en contra de Salta”, concluyó.