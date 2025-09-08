Urtubey: “El relato de éxito económico de Milei choca con la realidad de las familias”

Tras el contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, celebró el resultado y advirtió que el mensaje de las urnas debe ser tomado en cuenta a nivel nacional.

Según el ex mandatario, la derrota de los libertarios refleja que “la realidad mata al relato” y que los argentinos quieren un modelo económico distinto al que propone Javier Milei.

“El país no camina. Inflación del 300%, caída de la actividad productiva, familias y emprendedores endeudados. Mientras Milei vive en un relato ficticio, la realidad le gana a su discurso”, sostuvo.

"El relato de un plan económico exitoso choca con la realidad de las familias que van al supermercado todos los días"

También se refirió al presunto caso de coimas que involucra a la hermana de Javier Milei a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como ejemplo del fracaso del oficialismo: “El relato de honestidad y ‘nueva política’ del gobierno se derrumbó. Todo es mucho peor”, dijo.

En ese marco, destacó la importancia de la unidad del peronismo como factor clave del triunfo. “Fuerza Patria se constituyó a lo largo y ancho de Argentina para expresar a quienes quieren otro rumbo y otro modelo económico. La unidad no significa uniformidad. Se puede pensar distinto, pero hay que generar consensos para que el peronismo sea fuerte y competitivo”, señaló.

Con miras a las elecciones de octubre, afirmó que la experiencia bonaerense puede replicarse en todo el país: “Estoy convencido de que podemos replicar este resultado en Salta y en otras provincias, y estamos trabajando para eso", dijo.

"El país está mal, por eso la gente vota en contra”

En ese marco, diferenció claramente los modelos en juego: mientras La Libertad Avanza, según él, prioriza la especulación financiera y el ajuste económico, Fuerza Patria apuesta a un proyecto federal, productivo y orientado al trabajo.

“Nuestra propuesta se basa en tres pilares: desarrollo, producción y trabajo, y se contrapone al modelo de ‘timba financiera’ y especulación que domina la economía nacional”, resaltó.

Entre sus propuestas concretas, señaló la necesidad de una nueva ley de coparticipación, una reforma impositiva que devuelva competitividad a las empresas y un federalismo económico que permita generar más empleo y recursos en la provincia.

“Estoy convencido que este triunfo se puede replicar en Salta y otras provincias"