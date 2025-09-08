Avanza la reconstrucción del Mercado San Miguel: Se está haciendo las nuevas columnas

La obra del Mercado San Miguel representa un 60% de la reconstrucción total. Mientras se realizan los trabajos, el otro 40% se encuentra operativo.

En esta etapa de obra, se está llevando a cabo la perforación de 12 metros de profundidad y llenado con hormigón, donde se construirán las nuevas columnas de hierro. Una vez terminada esa etapa, se colocarán las vigas correspondientes.

Por otro lado, continúan las tareas de demolición en la zona que se incendió del predio, en el 2024. Sobre calle Urquiza se está trabajando en la fachada, por lo que el paso peatonal está interrumpido en la zona.

Por el momento, se mantienen habilitados los ingresos sobre calle San Martín y Florida, donde los salteños y turistas pueden acceder de forma normal.