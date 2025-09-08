Papá de Leonel Francia: “Nada va a sanar el dolor que tengo en mi alma”

Este lunes se conoció la condena a Lidia Raquel Cardozo por la muerte de su hijo Leonel Francia. La mujer fue condenada a prisión perpetua.

José Francia, el padre de Leonel, habló con El Once TV, donde aseguró que está conforme con la sentencia, pero nada de lo que suceda le devolverá a su hijo.



“Estoy conforme, hace dos años estoy triste. Por más que le den 100 años no me lo van a devolver” a mi hijo” afirmó el padre del niño y agregó que seguirá llorando a su hijo.

“Esto se solucionaba fácil, si me decía que me lo lleve no pasaba todo esto. Yo lo traía a vivir conmigo. Pero le quitó la oportunidad de vivir, de ser feliz” expresó el padre con dolor. “El dolor que tengo en mi alma no me da a reparar nadie” afirmó.

Durante las diferentes jornadas de juicio, números testigos declararon que la madre violentaba su hijo, e incluso las maestras habrían denunciado la situación. También, afirmaron que el niño era constantemente utilizado para trabajar y la familia paterna había perdido contacto con él.