Leonel Francia: "Tenía muchas actividades para escapar de la madre"

Desde fines de agosto Lidia Cardozo, es juzgada por la muerte de su propio hijo, Leonel Fancia de tan solo 11 años, hecho que conmocionó a toda la sociedad y que hoy persiste pero con el firme propósito de que se haga Justicia por el pequeño, que sufría violencia de parte de la acusada.

Familiares del niño esperan este Lunes en las puertas de Ciudad Judiicial el veredicto contra Cardozo, entre los cuales habló un tío, Cristian, quien dijo que "Estamos a la espera de los Alegatos, los resultados, recién entró el doctor Fernández y Palacios, Bañagasta, la fiscalía y mi tío José Francia. Nosotros vamos por Cadena Perpetua".

Sobre el desarrollo del Juicio, el hombre opinó que "Las cartas están tiradas sobre la mesa, están las pericias, hay distintas versiones, todas fueron mentiras, para eso la gente estudia y salió adelante la verdad, no hay más que decir".

Respecto a Leonel, el joven dijo que su sobrino "Era un chico muy respetuoso, teniá muchas actividades, hacía folklore, practicaba boxeo, iba a la escuela militar, con muchas ocupacones, dentro de todo lo que sufrió él, tenía sus horas de esparcimiento, pero era un escape de la madre".

Agregó que Leonel por decisión de Lidia Cardozo "No tenía contacto con la familia de su padre, la madre no lo dejaba compartir con nosotros, era más estar relacionado con la familia de Lida Cardozo, la asesina, nosotros poco lo veíamos, lo mezquinaba".

Recordó que "cuando iba a la casa, nosotros tenemos negocio, iba por juguetes, se le regalaba, comía en casa, pero era un par de horas y ya se iba con su papá, tenía que volver a casa a horario".

Sobre las denuncias que se ignoraron y que hablaban del maltrato "No hicieron bien su trabajo, si hubieraa afrontado todo como tenía que ser hoy lo tendríamos a Leonel con nostros y no estaríamos pasando por esta situación" cerró por Multivisión.