Muerte de Leonel: Tras ser condenada a perpetua, ¿la madre apelará la sentencia?

Fue este lunes cuando el Tribunal de Juicio de la Sala I del distrito Centro condenó a prisión perpetua a Lidia Raquel Cardozo, hallada culpable del homicidio calificado por el vínculo de su hijo de 11 años, Leonel Francia, y de lesiones leves calificadas también por el vínculo.

Tras la deliberación, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello rechazaron los planteos de la defensa y dictaron la condena a prisión perpetua. Además, ordenaron que la acusada sea inscripta en el Banco de Datos Genéticos.

Tras la condena el doctor Mario López Escotorín, defensor de Cardozo, estuvo hablando con Multivisión Federal donde comentó que espera entrevistarse en las próximas horas con su representada, para saber si pretende ejercer su derecho a impugnación de fallo.

Así lo dijo cuando se le consultó si Cardozo iba a apelar a la condena, a lo cual aclaró: “Cuando hay un fallo de condena penal, se llama casación y lo revisa el Tribunal de Impugnación; la titular del derecho es la señora Cardozo, tengo que entrevistarla para ver si ella va a ejercer ese derecho de impugnación del fallo o no, tengo que ser respetuoso de esa potestad”, comentó.

Esa entrevista espera mantenerla en las próximas horas, para que su defendida pueda procesar emocionalmente el fin del juicio y la condena. “Obviamente está impactada, sollozando en tramos, hay que ser respetuoso también del acusado; la vi relativamente serena y retirada por el cuerpo del Servicio Penitenciario que la trasladaba”, comentó sobre su estado.

En cuanto al fallo dado a conocer pasado el mediodía de este lunes, el abogado apuntó que “no no se ha demostrado cuál fue la acción en un ámbito complejo, esto serenamente hay que evaluarlo, y no se encontró el elemento causal que genera la lesión de la muerte”, recalcó.

“Se tiene la lesión pero no el elemento que lo causa”