El riesgo país saltó 1.108 puntos pero los bonos y acciones rebotan hasta 5%

Economía09/09/2025
dólar

Los papeles argentinos con cotización en Wall Street rebotan hasta 5.3% este martes luego del desplome de hasta un 25% que se registró ayer. Por su parte, los bonos en dólares operan con ganancias y el Merval se recupera con una suba superior al 2%.

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5,3%), Transportadora Gas del Sur (5,2%), Pampa Energía (5%) y Edenor (4,1%). En tanto, opera con pérdidas de casi 14% Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,8%) y Ternium (-1%).

Por su parte, los bonos en dólares también cotizan con una tendencia alcista, con subas de hasta 3,6% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (2,8%) y el Global 2035 y 2038 (2,5%).

Así, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se aleja de los 1.108 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día