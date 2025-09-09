El riesgo país saltó 1.108 puntos pero los bonos y acciones rebotan hasta 5%

Los papeles argentinos con cotización en Wall Street rebotan hasta 5.3% este martes luego del desplome de hasta un 25% que se registró ayer. Por su parte, los bonos en dólares operan con ganancias y el Merval se recupera con una suba superior al 2%.

Entre los principales avances de los ADRs se destaca YPF (5,3%), Transportadora Gas del Sur (5,2%), Pampa Energía (5%) y Edenor (4,1%). En tanto, opera con pérdidas de casi 14% Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,8%) y Ternium (-1%).

Por su parte, los bonos en dólares también cotizan con una tendencia alcista, con subas de hasta 3,6% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2035 (2,8%) y el Global 2035 y 2038 (2,5%).

Así, el riesgo país medido por el J.P. Morgan se aleja de los 1.108 puntos básicos en el que se ubicó ayer, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza.