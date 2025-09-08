El dólar cerró a $1430 y anotó su mayor suba desde abril

Tras la jornada electoral en la Provincia de Buenos Aires, el dólar superó la barrera de los $1400 y alcanzó un nuevo recórd de valor nominal histórico. En este contexto, el dólar mayorista, que es referencia en el mercado, subió $54 y cerró a $1.409, un 4% más que el pasado viernes y se ubicó a solo 4,3% del techo de la banda. El volumen operado en el segmento contado alcanzó los u$s452,7 millones, sin intervención oficial en el spot.

Por otro lado, el minorista cerró a $1.433,17 para la venta, un incremento de 4,9% por encima del cierre del viernes en el promedio de los bancos. En el Banco Nación (BNA) cerró la jornada en $1.425.

Los contratos de dólar futuro cerraron al alza en su totalidad. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.438 y que en diciembre llegará hasta los $1.580, lo que supera el techo de la banda. En total, se operaron unos u$s1.345 millones en la jornada.

La consultora 1816, una de las primeras en salir a emitir sus pronósticos tras el resultado de las elecciones en PBA, dijo que de acuerdo a los datos oficiales de los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA, en los últimos días se registraron operaciones de venta por más de u$s500 millones, con intervenciones que se aceleraron entre martes y viernes de la semana pasada. Aun así, hacia el cierre del viernes, las cuentas del Tesoro apenas sumarían unos u$s1.130 millones disponibles.