Tartagal tiene una nueva escuela: Se inauguró el edificio en Tranquitas

El intendente Franco Hernández Berni, junto a la ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, inauguraron el flamante edificio de la Escuela Secundaria N° 5.188 en Tranquitas, un espacio moderno y accesible que marcará un antes y un después para los jóvenes de la comunidad.

El nuevo establecimiento cuenta con aulas equipadas, baños inclusivos y una galería techada, garantizando igualdad de oportunidades y condiciones dignas para el aprendizaje.

Se trata de una obra largamente esperada, que se concreta gracias a la firme decisión del gobernador Gustavo Sáenz de priorizar la educación como motor de desarrollo en cada rincón de la provincia.

“Creemos en la educación como la base del progreso y desarrollo de los pueblos. Gracias a los docentes y autoridades de la comunidad que no bajaron los brazos, junto a ellos luchamos en un momento de mucha crisis”, expresó el intendente Hernández Berni durante la inauguración.

Además, anunció que junto al Gobierno provincial ya se planifica la segunda etapa de la obra, que incluirá cerramiento perimetral, oficinas administrativas, salón de usos múltiples y patio.

En los próximos meses se iniciará la construcción de nuevas aulas en Yacuy y Cherenta, además de infraestructura en Zanja Honda, la Escuela de Educación Especial, Lapacho, La Mora, 12 de Octubre, Chorote y Km 6.

Por su parte, la ministra Fiore destacó la relevancia del logro, “Esta obra es la realización de un sueño que para nosotros es muy importante. Con este nuevo secundario se les da nuevas oportunidades a los jóvenes”.

La inauguración en Tranquitas refleja un contraste claro con la realidad nacional, mientras la economía atraviesa una situación asfixiante, con inflación, falta de inversión, recortes en la obra pública y ajuste en áreas sensibles, en Salta y particularmente en Tartagal se consolida un modelo de gestión que pone a la gente en el centro de las decisiones.

Con un Estado presente, eficiente y cercano, se generan respuestas concretas a las demandas sociales, apostando al futuro a través de la educación. Como lo señaló el propio intendente, “Seguimos creyendo en el trabajo en equipo, y junto al Gobernador Gustavo Sáenz vamos a seguir avanzando para que cada niño y joven de Tartagal tenga las mismas oportunidades que en cualquier ciudad del país”.

La escuela de Tranquitas es mucho más que un edificio, es la prueba de que, aún en medio de una profunda crisis económica nacional, la política con compromiso social puede abrir caminos de progreso y dignidad.