En cinco días, se inauguraron dos nuevos edificios escolares en Salta

En apenas cinco días, la Provincia de Salta habilitó dos nuevos edificios escolares que amplían la oferta educativa y mejoran las condiciones de estudio para cientos de jóvenes.

En Tranquitas, comunidad ubicada a 15 kilómetros al norte de Tartagal, se inauguró el edificio propio de la Escuela Secundaria N° 5.188, que hasta ahora funcionaba en horarios compartidos con el nivel primario de la escuela Teniente Berdina.

El nuevo establecimiento cuenta con modernas aulas, baños inclusivos y galerías, y permitirá a 60 estudiantes acceder a un espacio adecuado para su desarrollo académico, además de dinamizar la economía local y generar puestos de trabajo.

El acto inaugural estuvo encabezado por la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, junto al intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, y contó con la presencia de autoridades educativas, municipales, docentes y familias de la comunidad.

Por otra parte, en Cachi, el gobernador Gustavo Sáenz inauguró la primera escuela técnica del municipio, la N° 3176, especializada en Electromecánica, una formación clave para cubrir las demandas laborales y productivas de la región. La creación de este establecimiento permitirá a los estudiantes acceder a una educación técnica de calidad sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Estas inauguraciones forman parte de un plan sostenido de inversión en infraestructura educativa que busca garantizar oportunidades de aprendizaje, seguridad y comodidad para todos los estudiantes de la provincia.