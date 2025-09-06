Sáenz hizo historia en Cachi: Inauguró la primera escuela técnica del Alto Valle Calchaquí

La comunidad de Cachi vivió un acontecimiento histórico con la inauguración de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 3176, la primera de este tipo en la localidad, un logro largamente anhelado por el Alto Valle Calchaquí. El acto estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, quien destacó la importancia de garantizar igualdad de oportunidades educativas en todos los rincones de la provincia.

“Las oportunidades deben ser las mismas en cada rincón del país. Nuestros jóvenes tienen derecho a soñar y a crecer en su lugar, y nosotros desde el Estado tenemos la obligación de darles esas herramientas. La educación no debe ser un privilegio, sino un derecho”, expresó el mandatario.

La inauguración contó con la participación de autoridades provinciales, legisladores, intendentes de municipios vecinos, y representantes de la comunidad educativa. El intendente de Cachi, Américo Liendro, remarcó que la nueva escuela “marca un antes y un después para los jóvenes del municipio” y citó a Raúl Alfonsín al señalar que “la educación es la única forma de terminar con la transmisión genética de la pobreza”.

Por su parte, la Ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, celebró la concreción de un sueño que “transformará vidas” y resaltó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio. En tanto, el director de la institución, profesor Esteban Liendro, sostuvo que la creación de la escuela “es una muestra concreta de la decisión política de apostar a la educación técnica como eje de transformación social”.

La EET N° 3176 inició su ciclo lectivo el 5 de marzo de 2025 en el barrio Luján, con un edificio de 1.152 m² que incluye cinco aulas, salón de usos múltiples, biblioteca, talleres, patio de lectura y sanitarios. El plan de estudios se extiende por seis años e integra talleres de electricidad, carpintería, ajuste y hojalatería, con el objetivo de brindar una formación integral que fortalezca la salida laboral de los egresados.

La apertura de esta institución no solo amplía la oferta educativa de la región, sino que también fortalece el vínculo con el sector productivo de los Valles Calchaquíes, asegurando mano de obra calificada y promoviendo el desarrollo local.