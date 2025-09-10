La inflación de agosto fue de 2% en el NOA, la segunda más alta en todo el país

La inflación de agosto fue de 2% en el NOA, la segunda más alta en todo el paísEconomía10/09/2025
Este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9% en el total nacional, igual que el mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,0%, el segundo porcentaje más alto comparado con todas las regiones del país.
En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 20.0%, mientras que la interanual, con respecto a agosto del 2024, es de 33,2%.
#DatoINDEC#IPC: en agosto 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia; y Restaurantes y hoteles en Noroeste https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/1UBK2w7yw1— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025
Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:
- Alquiler de la vivienda y gastos conexos
- Servicios recreativos y culturales
Mientras lo que menos variación fueron:
- Prendas de vestir y materiales
- Calzado
Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:
- Restaurantes y hoteles
- Alimentos y ebbidas no alcohólicas
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
- Tarnsporte