La inflación de agosto fue de 2% en el NOA, la segunda más alta en todo el país

Este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9% en el total nacional, igual que el mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,0%, el segundo porcentaje más alto comparado con todas las regiones del país.

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 20.0%, mientras que la interanual, con respecto a agosto del 2024, es de 33,2%.

#DatoINDEC#IPC: en agosto 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia; y Restaurantes y hoteles en Noroeste https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/1UBK2w7yw1 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

Alquiler de la vivienda y gastos conexos

Servicios recreativos y culturales

Mientras lo que menos variación fueron:

Prendas de vestir y materiales

Calzado

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron: