La inflación de agosto fue de 2% en el NOA, la segunda más alta en todo el país

Economía10/09/2025
Inflacion Agosto NOA

Este miércoles 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó que la inflación de agosto de 2025 fue del 1,9% en el total nacional, igual que el mes anterior. En el NOA el organismo indicó que fue de 2,0%, el segundo porcentaje más alto comparado con todas las regiones del país.

inflaciónLa inflación de agosto fue del 1,9%

En el NOA, la inflación acumulada desde diciembre del 2024 es del 20.0%, mientras que la interanual, con respecto a agosto del 2024, es de 33,2%.

Dentro de este porcentaje los rubros que aportaron la mayor variación sobre la suba mensual del IPC regional fueron:

  • Alquiler de la vivienda y gastos conexos 
  • Servicios recreativos y culturales

Mientras lo que menos variación fueron:

  • Prendas de vestir y materiales
  • Calzado
Milei - GeorgievaA pesar de la derrota, el FMI ratificó el apoyo al programa económico del gobierno

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron la mayor incidencia sobre la suba mensual en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo; Transporte en GBA y Patagonia. En el NOA las divisiones con mayores incidencias en Indice de precios al consumidor (IPC) fueron:

  • Restaurantes y hoteles
  • Alimentos y ebbidas no alcohólicas
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles
  • Tarnsporte

 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día