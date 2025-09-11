Incendio en un edificio de la Armada Argentina

Hoy se registró un incendio en el Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de la Armada de acuerdo a información oficial de dicha fuerza. El fuego se habría iniciado en el parabalas de goma ubicado en el polígono de tiro mientras personal realizaba prácticas de rutina.

A partir de las acciones del personal de lucha contra incendios del propio edificio y de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego no se propagó.

Gracias al rápido accionar no se deben lamentar heridos por las llamas, aunque ocupantes de una ambulancia del SAME debieron ser asistidos tras volcar mientras se dirigían al incidente.