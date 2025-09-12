Causa Villa Las Rosas: El martes 23 se conocerán las sentencias

El próximo martes 23 se espera que el tribunal presidido por el juez Federico Diez dé a conocer los veredictos en la causa que investiga a una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, en la que están involucrados internos y algunos funcionarios del Servicio Penitenciario.

La Unidad Fiscal, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella e integrada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, presentó este martes su alegato final, solicitando penas de entre 1 y 12 años de prisión para 18 de los 20 imputados, además de multas y el mantenimiento de la prisión preventiva para varios acusados.

Entre los pedidos más relevantes, figuran: F.A.B.: 12 años por narcotráfico agravado, exacciones ilegales y asociación ilícita; S.F.M.: 11 años y 8 meses; y M.M. y H.G.B.: 9 años y 6 meses, con revisión por reincidencia. También se solicitó la absolución de J.J.V. y S.A., quienes fueron liberados de inmediato tras el retiro de la acusación fiscal.

Durante los alegatos, García Castiella denunció la gravedad de los hechos: funcionarios penitenciarios decidían “quién la pasaba bien y quién no; quién era violado y quién no; quién era hincado y quién no”, vulnerando los derechos de los internos y convirtiendo la prisión en un “quiosco o negociado”. La fiscal Salinas Odorisio subrayó que donde hubo corrupción e impunidad, debe haber justicia.

El juicio es seguido por el Tribunal de Juicio Sala VII, compuesto por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar. Tras los alegatos de las defensas, se conocerán las sentencias que definirán la situación de los 20 imputados.

La causa incluye delitos de comercialización de estupefacientes agravada, exacciones ilegales y asociación ilícita, afectando directamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y dejando al descubierto la profundidad de la corrupción en el sistema penitenciario.