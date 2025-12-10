Cinthya Moya, otra vez al borde del juicio por una nueva financiera fraudulenta

Cinthya del Valle Moya volvió a quedar detenida luego de que nuevas denuncias revelaran que habría retomado la actividad financiera que tenía prohibido ejercer.

Según la investigación, mientras seguía imputada por el caso de la falsa financiera Ríos & Asociados, habría creado una nueva estructura llamada “Norte & Asociados”, utilizando contratos casi idénticos a los que ya estaban bajo la lupa judicial.

Moya había sido detenida por primera vez en 2022, tras permanecer varios días prófuga, pero recuperó la libertad meses después con medidas estrictas: no podía contactar a víctimas ni a otros imputados, y debía mantenerse alejada de cualquier actividad financiera.

Sin embargo, en agosto y septiembre de 2023 comenzaron a aparecer nuevas denuncias que encendieron las alarmas. Un hombre aseguró haber invertido $800.000, otro afirmó haber entregado el dinero de la venta de un terreno a un cadete enviado por Moya, y un tercero dijo haber entregado $700.000 con la promesa de duplicarlos en un plazo fijo. A estos casos se sumaron denuncias de mujeres que entregaron dinero, una motocicleta y ahorros familiares bajo supuestas operaciones de inversión.

Las víctimas relataban un patrón común: promesas de ganancias extraordinarias en plazos muy cortos —entre 10 y 20 días—, contratos formales para generar confianza y la apariencia de una financiera sólida que, según la UDEC, ni siquiera existía. Incluso se habría utilizado un CUIT falso para reforzar la fachada de legalidad. Con ese esquema, Moya lograba captar nuevos inversores que creían estar participando de operaciones en la bolsa o en fondos de inversión.

La reiteración de maniobras hizo que la fiscalía solicitara nuevamente su detención. Según los investigadores, “Norte & Asociados” replicaba punto por punto el funcionamiento de Ríos & Asociados: aparentar solvencia, ofrecer rentabilidades imposibles y captar dinero bajo un engaño sistemático. Además, meses después una mujer denunció que en 2017 y 2018 también había sido estafada mediante la simulación de la venta de un departamento “de pozo”, ampliando aún más el historial de presuntas estafas.

Ante la acumulación de denuncias y el incumplimiento de las medidas judiciales, la Justicia decidió detener nuevamente a Moya, entendiendo que existía riesgo de continuidad delictiva. El caso, uno de los más grandes en materia de estafas en la provincia, ya fue elevado a juicio y tiene a más de 25 personas imputadas.