En abril será el juicio al conductor que causó la tragedia de avenida Paraguay

Justicia10/12/2025
avenida paraguay

Del 13 al 30 de abril de 2026 se realizará el juicio contra el hombre acusado de matar a cinco personas y provocar lesiones a otras seis en un choque en avenida Paraguay

El hecho ocurrió la madrugada del 17 de marzo de 2025, cuando el acusado circulaba en su auto de sur a norte y perdió el control, chocando y atropellando a peatones que salían de locales bailables. Como resultado, cinco personas murieron y seis quedaron heridas.

La investigación determinó que el conductor iba alcoholizado y a alta velocidad. Un estudio del CIF indicó que tenía 1,62 g/l de alcohol en sangre y marihuana en orina.

Para la fiscalía, su conducta encuadra en homicidio doloso por dolo eventual, ya que el hombre, pese a su estado, decidió conducir y asumir el riesgo, mostrando —según la acusación— indiferencia por la vida de los demás.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día