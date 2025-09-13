Cargnello invitó a aprender de la experiencia de los peregrinos que "renuevan la esperanza"

En las vísperas del inicio de los cultos centrales al Señor y la Virgen del Milagro, monseñor Mario Cargnello estuvo hablando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde reflexionó lo trascendente de la magna fiesta de fe, reflejada en el portentoso mensaje de esperanza que esgrimen las peregrinaciones.

Primeramente y sobre estas fiestas particularmente, monseñor resaltó “la alegría de la gente, gente que la lucha”, en referencia a las complejidades actuales que vive el país. Por eso también rescató “la actitud de gratitud de ellos, que cambia la vida, se sufre pero se vive”.

Dicho esto reflexionó en torno a que “el Milagro presenta una sociedad distinta, ¿por qué en el Milagro nos sentimos con ganas de ser buenos? Es una experiencia que lo escucho de varios y es porque hay otro clima distinto”, subrayó.

También indicó que el Milagro “que vivimos no es un folclore, es una propuesta de una sociedad distinta, solo hay que escucharla a la gente; por ahí escucho ¿a qué vienen los peregrinos? Vayan y escuchen sus experiencias que renuevan la esperanza; cuando gente de buen pasar va a caminar, dicen lo bien que les hace ese compartir, el caminar… es una experiencia especial”, aseguró.

“Puede ser gente que no va a misa el domingo, pero peregrinar les renueva la esperanza, eso es de mucho valor “