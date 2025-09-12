Cargnello reclamó por la deuda histórica con los jubilados y el abandono a personas con discapacidad

En el marco del inicio del Triduo del Milagro, el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello, en CNN Salta, advirtió sobre la necesidad de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, como jubilados y personas con discapacidad, al tiempo que remarcó la importancia de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Sus declaraciones se producen luego de que el presidente Javier Milei vetara oficialmente las leyes de aumento a jubilados y de emergencia en discapacidad.

“Argentina tiene una deuda estructural con los jubilados. Todavía se les debe el 82% móvil”, expresó Cargnello, aludiendo a la falta de cumplimiento de derechos fundamentales de este sector.

El arzobispo también hizo un fuerte llamado por las personas con discapacidad, denunciando abusos de ciertos institutos: “Un sobrino mío fue discapacitado y murió a los 43 años. Conozco los abusos de algunos institutos que trabajan con discapacitados, donde la plata del gobierno no llega a quienes la necesitan”, aseguró.

Sobre el narcotráfico y la atención a los adictos, subrayó que “la lucha debe centrarse tanto en combatir el narcotráfico como en la recuperación de los adictos, un trabajo conjunto de la sociedad respaldado por el Estado”.