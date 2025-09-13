Este fin de semana habrá feria artesanal en el Paseo de los Poetas

Los feriantes del Paseo de los Poetas confirmaron que estarán el sábado y el domingo, de 9:30 a 21:00, para recibir a toda la comunidad salteña y turistas.

Más de 40 artesanos ofrecerán productos elaborados a mano, como artesanías, tejidos, objetos de decoración, elementos para la cocina y propuestas gastronómicas.

Los organizadores remarcaron que se trata de una de las pocas ferias que brinda espacio a cualquier artesano que desee vender sus productos.