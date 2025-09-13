El llanto desconsolado de Daniela Celis tras recibir el último parte médico de Thiago Medina

Daniela Celis y Camilota salieron del hospital donde se encuentra Thiago Medina.

Este sábado, Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, fue vista junto a Camilota saliendo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde está internado el influencer,

La ex Gran Hermano no dio declaraciones a los medios que hicieron guardia periodística para conocer el cuadro médico del streamer, pero en un momento dado, se quebró y lloró desconsolada junto a su excuñada.

De acuerdo a lo mencionado en el Noticiero de Crónica, el diagnostico de Thiago no parece alentador: “La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”.

Sin embargo, el parte oficial médico no varía desde horas del mediodía, cuando fue emitido el primer informe médico sobre el estado del ex Gran Hermano.

El nuevo parte médico confirmó que el joven continúa con asistencia respiratoria mecánica y bajo drogas vasoactivas. “Su estado es reservado”, indicaron desde el centro de salud. También deslizaron que ingresó al lugar en estado crítico.

El desconsuelo de Daniela Celis y Camilota.

Piden dadores de sangre para Thiago Medina y refuerzan las cadenas de oración

Luego de la cirugía de Thiago Medina, sus familiares se reportaron en las redes sociales con un pedido muy especial. Brisa, su hermana melliza, solicitó dadores de sangre y crece la preocupación por la salud del ex Gran Hermano 2022, que este viernes a las 20 se accidentó con su moto en General Rodríguez.

“Necesitamos 25 donadores de cualquier factor. El que pueda que se acerque al Hospital de Moreno Mariano y Luciano de la Vega en el transcurso del día. Desde ya muchas gracias”, escribió la joven.

Minutos antes, Daniela Celis había contado que al influencer le extirparon el bazo. “Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica“, detalló angustiada. Por su parte, excompañeros del reality y fanáticos reforzaron las cadenas de oración para que pronto haya buenas noticias.

Thiago Medina de Gran Hermano 2022 lucha por su vida.

Qué le pasó a Thiago Medina

Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito y está internado en un hospital de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Acto seguido, el panelista dio detalles del episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

El último posteo de Thiago Medina antes del accidente: “Gracias por el regalo”.

Ángel de Brito también contó que se comunicaron con Camila Deniz, hermana de Thiago: “No podía ni hablar. Estaba llorando, acompañando a su hermano en el hospital”. /TN