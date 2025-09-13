Inter Miami perdió 3-0 con Charlotte FC y Messi erró un penal en la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul no logró reponerse de su mal presente y este sábado volvió a recibir un golpe duro: Inter Miami perdió 3-0 con Charlotte FC en el Bank of America Stadium, en una noche que dejó al equipo de Javier Mascherano con más dudas que certezas.

El astro argentino tuvo la chance de abrir el marcador a través de un penal en la primera parte, pero falló en su ejecución. Intentó picar el balón y el arquero croata Kristijan Kahlina lo contuvo sin inconvenientes. Inmediatamente, Charlotte abrió el marcador con un gol de Idan Toklomaty, que sería la gran figura del partido.

Pese a un arranque intenso de Las Garzas, con un Jordi Alba cerca de anotar tras una asistencia de Messi y un activo Rodrigo De Paul, la visita terminó desmoronándose en el segundo tiempo con la contundencia del rival.

El protagonismo de Toklomaty y el dominio de Charlotte

Toklomaty se convirtió en el verdugo de Inter Miami al anotar tres goles que liquidaron el encuentro. El segundo llegó en el inicio del complemento, tras una buena jugada colectiva conducida por Wilfried Zaha.

Mientras Inter Miami intentaba reaccionar, las dificultades ofensivas se hicieron evidentes. Pese a tener más posesión, el equipo de Mascherano careció de claridad y profundidad. A cada intento de Messi o Allende, respondió Kahlina con atajadas clave que sostuvieron la ventaja.

La situación empeoró a los 79 minutos, cuando Tomás Avilés fue expulsado por doble amarilla. Poco después, un penal cometido por Sergio Busquets sobre Zaha le permitió a Toklomaty completar su hat-trick y sellar el 3-0 definitivo.

Un presente que preocupa en la MLS

Con este resultado, Inter Miami quedó en el séptimo puesto con 46 unidades en la Conferencia Este, aún dentro de los puestos de playoff, pero con varios rivales al acecho. Charlotte, en cambio, trepó a los primeros lugares con 53 puntos.

El calendario tampoco da respiro: Las Garzas deberán afrontar nueve partidos en apenas 35 días para completar la temporada regular. El martes 16 recibirán a Seattle Sounders en el DRV PNK Stadium, luego enfrentarán a DC United el sábado 20 y posteriormente a equipos como New York City FC, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville. (Con información de Infobae)