Thiago Medina pelea por su vida tras su accidente: Así quedó el automóvil contra el que chocó

Thiago Medina (22), exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se encuentra en grave estado luego de chocar con su moto. Si bien no hay imágenes del accidente, en las últimas horas trascendieron imágenes del vehículo contra el que impactó.

En la foto, se puede ver la gran abolladura que tiene el lateral trasero derecho del Chevrolet Corsa contra el que colisionó la moto de Thiago.

Según contaron, debido al fuerte golpe del choque, Thiago salió volando por arriba del coche. En tanto, se pudo saber, de acuerdo al informe policial, que el automóvil era conducido por un hombre de 40 años identificado como José Fernando Córdoba.

El parte policial también precisa que el exparticipante de Gran Hermano chocó contra el vehículo que se desplazaba en sentido contrario entre las calles San Martín y La Providencia.

Así quedó el auto Chevrolet Corsa contra el que impactó Thiago Medina.

Durante el sábado surgieron diversas imágenes en las redes sociales sobre un supuesto video del accidente vial, pero lo cierto es que justo en esa intersección no habría cámaras y, por el momento, no hay registros visuales del choque.

La moto de Thiago Medina tras el accidente.

Tras el accidente, el exhermanito fue trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) e ingresado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en estado crítico.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente con su moto.

El parte médico de Thiago Medina tras el accidente

“Ingresó a nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), tras sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno”, dice el comienzo del comunicado.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente automovilístico y fue internado.

"El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano, donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, en estado reservado", continúa.

"Las autoridades hospitalarias y los servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica", concluye el comunicado emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La preocupación de Daniela Celis por el estado de salud de Thiago Medina

Durante la medianoche, Daniela Celis contó en sus redes sociales que Thiago Medina, padre de sus dos hijas Aimé y Laia, había sido ingresado a quirófano.

Luego de pasar toda la noche en la clínica, este sábado, la streamer volvió a utilizar su cuenta de Instagram para contar cómo salió la intervención quirúrgica y cómo se encontraba su expareja tras la delicada operación.

"Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado", contó Pestañela a través de una historia de Instagram.

Daniela Celis contó detalles del estado de salud de Thiago Medina.

"Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo", detalló Daniela dando cuenta la gravedad de la situación.

Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias", sentenció la ex Gran Hermano. /Clarín