Procesión del Milagro: Cortes, desvíos y cambios en colectivos para hoy

Con motivo de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso un mega operativo que abarcará el microcentro y distintas zonas de la ciudad. El dispositivo especial se inició a la medianoche del lunes y se extenderá hasta la desconcentración total de los fieles.

El esquema incluye 80 cortes totales y varias zonas de despeje completo, además de la habilitación de corredores de emergencia hacia hospitales como el Materno Infantil y el San Bernardo.

Se desplegará personal en inmediaciones de la Catedral y en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar el desplazamiento seguro de la procesión y de los peregrinos.

Recorrido oficial de las imágenes

Salida: Catedral – España – Zuviría – Av. Belgrano – Av. Sarmiento.

Virgen del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.

Señor del Milagro: O’Higgins – 25 de Mayo – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.

Retorno de ambas imágenes: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Balcarce – España – Catedral.

Primeros cortes desde la medianoche

Mitre y Belgrano

España y Zuviría

Zuviría y Caseros

España y Deán Funes

Zonas de despeje total

España: de Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires y Zuviría: entre Av. San Martín y Av. Belgrano

Av. Belgrano: de Zuviría a Av. Sarmiento

Av. Sarmiento: de Aniceto Latorre a España

Necochea, Adolfo Güemes, O’Higgins y 25 de Mayo: en distintos tramos

Corredores de emergencia

Hacia el Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano) – Arenales.

Hacia el San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros / Zuviría – Caseros.

Otra vía al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

Quedan habilitadas como vías de emergencia Mitre y Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre).

Transporte público (SAETA, de 13 a 20 hs.)

Zona Norte – Cercanía Catedral:

1C: Rivadavia y Zuviría

5A, 5B: Leguizamón y Zuviría

6A, 6B: Rivadavia entre Mitre y Zuviría

6C: Zuviría y Rivadavia

7A, 7B: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Zona Norte – Cercanía Monumento 20 de Febrero:

1C: Av. Arenales (Easy)

5A: Zuviría y Alsina

5B: Zuviría y O’Higgins

6A y 6C: Gurruchaga y 20 de Febrero

7A, 7B: Zuviría y 12 de Octubre

Zona Sur:

1A, 1B: Ituzaingó pasando Mendoza

1C: San Juan y Florida

3A, 3B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín

3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó

5B: Pellegrini pasando Mendoza

8A: San Juan pasando Florida

8B, 8C: Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Zona Este:

2A, 2B: San Juan y Córdoba

2C, 2G: Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Zona Oeste:

4A, 4B, 4C: Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín

4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Zona Sudeste:

2E: San Juan entre Buenos Aires y Alberdi

2D, 2F: San Juan y Alberdi

7C: San Juan entre Alberdi y Florida

7D, 7E: Ituzaingó y Mendoza

Interurbanos:

Rosario de Lerma, Quijano y San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza

Metrop corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan

De esta manera, la Municipalidad busca garantizar una procesión ordenada y segura para los miles de fieles que participarán del Milagro 2025.