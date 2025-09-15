Procesión del Milagro: Cortes, desvíos y cambios en colectivos para hoy

Procesión del Milagro: Cortes, desvíos y cambios en colectivos para hoyEl Milagro en Salta15/09/2025
Con motivo de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso un mega operativo que abarcará el microcentro y distintas zonas de la ciudad. El dispositivo especial se inició a la medianoche del lunes y se extenderá hasta la desconcentración total de los fieles.
El esquema incluye 80 cortes totales y varias zonas de despeje completo, además de la habilitación de corredores de emergencia hacia hospitales como el Materno Infantil y el San Bernardo.
Se desplegará personal en inmediaciones de la Catedral y en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar el desplazamiento seguro de la procesión y de los peregrinos.
- Recorrido oficial de las imágenes
Salida: Catedral – España – Zuviría – Av. Belgrano – Av. Sarmiento.
Virgen del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.
Señor del Milagro: O’Higgins – 25 de Mayo – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.
Retorno de ambas imágenes: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Balcarce – España – Catedral.
- Primeros cortes desde la medianoche
Mitre y Belgrano
España y Zuviría
Zuviría y Caseros
España y Deán Funes
- Zonas de despeje total
España: de Deán Funes a Balcarce
Buenos Aires y Zuviría: entre Av. San Martín y Av. Belgrano
Av. Belgrano: de Zuviría a Av. Sarmiento
Av. Sarmiento: de Aniceto Latorre a España
Necochea, Adolfo Güemes, O’Higgins y 25 de Mayo: en distintos tramos
- Corredores de emergencia
Hacia el Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano) – Arenales.
Hacia el San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros / Zuviría – Caseros.
Otra vía al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.
Quedan habilitadas como vías de emergencia Mitre y Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre).
- Transporte público (SAETA, de 13 a 20 hs.)
Zona Norte – Cercanía Catedral:
1C: Rivadavia y Zuviría
5A, 5B: Leguizamón y Zuviría
6A, 6B: Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C: Zuviría y Rivadavia
7A, 7B: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
Zona Norte – Cercanía Monumento 20 de Febrero:
1C: Av. Arenales (Easy)
5A: Zuviría y Alsina
5B: Zuviría y O’Higgins
6A y 6C: Gurruchaga y 20 de Febrero
7A, 7B: Zuviría y 12 de Octubre
Zona Sur:
1A, 1B: Ituzaingó pasando Mendoza
1C: San Juan y Florida
3A, 3B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B: Pellegrini pasando Mendoza
8A: San Juan pasando Florida
8B, 8C: Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
Zona Este:
2A, 2B: San Juan y Córdoba
2C, 2G: Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba
Zona Oeste:
4A, 4B, 4C: Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida
Zona Sudeste:
2E: San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
2D, 2F: San Juan y Alberdi
7C: San Juan entre Alberdi y Florida
7D, 7E: Ituzaingó y Mendoza
Interurbanos:
Rosario de Lerma, Quijano y San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Metrop corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan
De esta manera, la Municipalidad busca garantizar una procesión ordenada y segura para los miles de fieles que participarán del Milagro 2025.