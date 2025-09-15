Procesión del Milagro: Cortes, desvíos y cambios en colectivos para hoy

El Milagro en Salta15/09/2025
tránsito

Con motivo de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta dispuso un mega operativo que abarcará el microcentro y distintas zonas de la ciudad. El dispositivo especial se inició a la medianoche del lunes y se extenderá hasta la desconcentración total de los fieles.

El esquema incluye 80 cortes totales y varias zonas de despeje completo, además de la habilitación de corredores de emergencia hacia hospitales como el Materno Infantil y el San Bernardo.

Se desplegará personal en inmediaciones de la Catedral y en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar el desplazamiento seguro de la procesión y de los peregrinos.

  • Recorrido oficial de las imágenes

Salida: Catedral – España – Zuviría – Av. Belgrano – Av. Sarmiento.
Virgen del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.
Señor del Milagro: O’Higgins – 25 de Mayo – 12 de Octubre – Monumento 20 de Febrero.
Retorno de ambas imágenes: Av. Sarmiento – Av. Belgrano – Balcarce – España – Catedral. 

  • Primeros cortes desde la medianoche

Mitre y Belgrano
España y Zuviría
Zuviría y Caseros
España y Deán Funes 

  • Zonas de despeje total

España: de Deán Funes a Balcarce
Buenos Aires y Zuviría: entre Av. San Martín y Av. Belgrano
Av. Belgrano: de Zuviría a Av. Sarmiento
Av. Sarmiento: de Aniceto Latorre a España
Necochea, Adolfo Güemes, O’Higgins y 25 de Mayo: en distintos tramos

  • Corredores de emergencia

Hacia el Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano) – Arenales.
Hacia el San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros / Zuviría – Caseros.
Otra vía al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.
Quedan habilitadas como vías de emergencia Mitre y Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre).

  • Transporte público (SAETA, de 13 a 20 hs.)

Zona Norte – Cercanía Catedral:

1C: Rivadavia y Zuviría
5A, 5B: Leguizamón y Zuviría
6A, 6B: Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C: Zuviría y Rivadavia
7A, 7B: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia

Zona Norte – Cercanía Monumento 20 de Febrero:

1C: Av. Arenales (Easy)
5A: Zuviría y Alsina
5B: Zuviría y O’Higgins
6A y 6C: Gurruchaga y 20 de Febrero
7A, 7B: Zuviría y 12 de Octubre

Zona Sur:

1A, 1B: Ituzaingó pasando Mendoza
1C: San Juan y Florida
3A, 3B: Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C: Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B: Pellegrini pasando Mendoza
8A: San Juan pasando Florida
8B, 8C: Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy

Zona Este:

2A, 2B: San Juan y Córdoba
2C, 2G: Mendoza entre Buenos Aires y Córdoba

Zona Oeste:

4A, 4B, 4C: Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida

Zona Sudeste:

2E: San Juan entre Buenos Aires y Alberdi
2D, 2F: San Juan y Alberdi
7C: San Juan entre Alberdi y Florida
7D, 7E: Ituzaingó y Mendoza

Interurbanos:

Rosario de Lerma, Quijano y San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza
Metrop corredor 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan 

    De esta manera, la Municipalidad busca garantizar una procesión ordenada y segura para los miles de fieles que participarán del Milagro 2025.

