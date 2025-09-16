Educación duda de los anuncios del Presupuesto y demandan el Incentivo Docente

Fue en la noche de este lunes cuando el presidente Javier Milei, a través de un mensaje por cadena nacional, dio a conocer detalles sobre el Presupuesto 2026, comentando que el 85% del mismo se concentrará en salud, jubilaciones, educación y discapacidad.

El proyecto incluye aumentos del 17% en salud, 8% en educación, 5% en jubilaciones y un 5% adicional para pensiones por discapacidad, además de un refuerzo de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales. “Lo peor, ya pasó”, destacó el presidente.

Al respecto de los anuncios, InformateSalta estuvo dialogando Fernando Mazzone, secretario general de ADP, quien se mostró desconfiado en cuanto la palabra del presidente, por cuando anuncios que ya se supieron hacer pero no se cumplimentaron, manteniendo la incertidumbre de la verdad de lo dicho.

"El presidente puede decir muchas cosas pero, de ahí, a que se cumplan muchas cosas que prometen… El año pasado, que presentó presupuesto, nunca se lo trató", aseveró Mazzone primeramente agregando que le cuesta creer la veracidad de lo indicado desde Nación.

A modo de ejemplo de las dudas que le causa lo indicado por cadena nacional, Mazzone comentó que el 11 de septiembre la Secretaría de Educación sacó una resolución "con un ajuste de $120.000 millones, entonces si ahora anuncian incrementos en la parte de educación, debe ser todo lo que reducen este año".

Por último, Mazzone dijo que todo lo dicho para educación está "en un manto de duda, uno no sabe si se va a gastar, si invertir, o si hay una provocación; esto es un presupuesto, yo espero que restituyan el fondo del Incentivo Docente y que restituyan las leyes que están aprobadas en este país".

"El sector de educación viene siendo el más perjudicado, con quitas de fondos y un desentendimiento".