Con un impacto económico de $2.731.849, la ciudad brilló en el Milagro

Tras la renovación del pacto de fe que concluye la época del Milagro, la ciudad recibió a un gran número de turistas que disfrutaron de Salta y su cultura religiosa.

Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta, en diálogo con InformateSalta, hizo hincapié que la ocupación hotelera promedio superó algunos días el 70%, un número similar a lo que se mide en fines de semana largo.

El día viernes la ocupación hotelera promedió el 60%, el sábado superó la cifra llegando a un 74%, mientras que el último día de la Novena del Milagro, domingo, llegó al 78%, lo cual se logró con el arribo turístico que alcanzó los 8.655 registrados.

“Todo fue por el turismo religioso, de fe, que vinieron a Salta a acompañar a los salteños en la celebración al Señor y la Virgen del Milagro” dijo en diálogo con el móvil de CNN Radio Salta.

Desde el Ente buscan desarrollar y mejorar el turismo religioso, por lo que trabajan en coordinación con la Pastoral de Turismo para que no se desvirtúe la cuestión de fe y el visitante pueda disfrutar de la arquitectura, el tiempo litúrgico y la cultura que tienen las iglesias en Salta.

Para desarrollar esta estrategia trabajan en El camino del Milagro: “Que el turista pueda conocer cuáles son las rutas que hacen los peregrinos y recorrerlas y acercarse al tiempo del Milagro durante todo el año.”

Expectativas para el último trimestre

“El segundo semestre es el más intenso” comentó García Soria, ya que es temporada de fines de semana largo, tanto en octubre, noviembre y diciembre.

Para continuar posicionando a la ciudad y ampliar momentos turísticos, participarán en la Feria Internacional del Turismo con un stand propio y poder así, mejorar la temporada de verano la cual fue históricamente baja.