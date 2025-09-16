Velez y Racing se miden en un duelo argentino por Copa Libertadores

Vélez y Racing se enfrentarán a partir de las 19 en el Estadio José Amalfitani (sin visitantes), por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes.

El Fortín querrá seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers para definir la serie en Avellaneda.

La probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana o Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El posible once de Racing



Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.