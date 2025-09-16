Copa Libertadores: Vélez recibe a Racing por los cuartos de final

Hoy a las 19 horas, el Estadio José Amalfitani será escenario de una noche de Copa que promete emociones fuertes. Vélez y Racing se medirán en el partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores 2025, en un choque que no admite pronósticos y que ya despierta la pasión de dos hinchadas históricas.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto vive un momento soñado. Hace apenas diez días levantó la Supercopa Argentina, y en octavos dejó en el camino a Fortaleza con un sólido global de 2-0. Si bien en el Clausura empató sin goles frente a Huracán con un equipo alternativo, el Fortín llega con confianza y con la mira puesta en hacerse fuerte en casa.

La buena noticia pasa por la recuperación de Tomás Marchiori, que estará disponible tras salir reemplazado en el Ducó. En cambio, Braian Romero no alcanzará a estar. Con su gente como aliada, Vélez intentará sacar una diferencia que lo acerque a las semifinales.

Del otro lado aparece un Racing que sabe de noches coperas. Los de Gustavo Costas vienen de dejar en el camino a Peñarol con un 3-2 global y jugarán los cuartos de final por quinta vez en su historia (1997, 2015, 2020 y 2023, las anteriores).

La Academia llega con envión anímico: venció 2-0 a San Lorenzo en el Clausura y volvió a ganar en su estadio tras cuatro encuentros. Sin embargo, no podrá contar con dos piezas clave: Marcos Rojo y Bruno Zuculini, expulsados en la vuelta frente a Peñarol.

Probables formaciones



Vélez (Guillermo Barros Schelotto): Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca.

Racing (Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.