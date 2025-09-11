Juicio por Nuri Klimasauskas: Peritos confirmaron discusiones por WhatsApp y un video

Este jueves se desarrolló una nueva jornada del juicio contra Gustavo García Viarengo, acusado por el femicidio de Nahir "Nuri" Viazzi Klimasauskas, ocurrido el 19 de febrero de 2023 en Orán. El proceso se sigue por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Durante la audiencia declaró un efectivo policial que relató cómo llegó al lugar donde se encontraba el cuerpo de la joven. El uniformado explicó que al arribar observó a dos chicas, dio aviso al 911 y solicitó la presencia de ambulancia y refuerzos. Añadió que, alrededor de las 8 de la mañana, un hombre se acercó al sitio manifestando ser la pareja de la víctima. Señaló que se trataba de García Viarengo, a quien reconoció en la sala de audiencias.

Otro policía se refirió al análisis de los celulares de la víctima y del acusado. Detalló que se revisaron mensajes de WhatsApp, registros de llamadas, fotografías y videos. Entre el material surgió un video filmado a las 6.59 de ese mismo 19 de febrero, en el que Nahir aparece sentada en una cama. También se incorporaron discusiones que la pareja mantuvo por mensajes en la noche previa al hecho.

Un perito del CIF, en tanto, explicó que estuvo a cargo de las imágenes de la reconstrucción del hecho elaborada junto a los criminalistas. La jornada cerró con las declaraciones de una psiquiatra y una psicóloga que entrevistaron al acusado y describieron las técnicas empleadas en la evaluación, destacando que el análisis se basa en los relatos que aporta el entrevistado.

Finalmente, el Tribunal de Juicio de Orán integrado por la jueza Norma Roxana Palomo, y los vocales Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el martes 16 de septiembre a las 13 hs, cuando continuará la recepción de testimoniales.