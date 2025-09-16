Dejó prendida la moto mientras compartía una gaseosa con su hijo y se la robaron

Un vecino de Tartagal fue víctima de la inseguridad, cuando delincuentes aprovecharon un descuido y se llevaron su motocicleta, que había quedado encendida a pocos metros de él.

El hecho ocurrió cerca de las 22 hs., en la intersección de Bolivia y Gorriti, donde el propietario del rodado, de apellido Bejarano, relató que había estacionado la moto y, junto a su hijo menor, decidió sentarse a tomar un Gatorade antes de continuar con sus diligencias.

“Muchas personas me van a decir por qué la dejé prendida, pero yo tengo problemas en la espalda y como la moto no tenía batería la tengo que patear, y me hace doler. Estaba a tres metros nada más”, explicó en diálogo con el periodista Bambi Chamatt.

El damnificado según pudo ver en la filmación de las cámaras de seguridad fueron dos sujetos que se movilizaban en una moto, bajándose de la misma uno de ellos para proceder a robarle su medio de transporte.

Relató que pudo ver el rostro del sujeto que escapó en la otra motocicleta: "Yo sé que esa persona me robó la moto”.

“Ya hice la denuncia anoche y desde el 911 me dijeron que iban a revisar todas las cámaras. Lo vieron doblar en calle 9 de Julio y bajar derecho”, agregó pidiendo que le devuelvan su vehículo.

“Gracias a Dios no nos pasó nada (…) Trabajamos día a día y nos cuesta ganar el dinero para poder comprarse algo”, señaló.

El damnificado también advirtió sobre la modalidad delictiva. “Lo primero que hacen cuando te sacan una moto es desguazarla” además, que muchas veces el vehículo que usan lo piden prestado y lo usan para robar.