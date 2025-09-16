La moto preferida por los argentinos ahora es más barata en dólares: Cuánto cuesta

En lo que se convirtió en todo un clásico, la Honda Wave 110 es la moto más vendida de Argentina. Recuperó su liderazgo en agosto, según los datos sectoriales.

Entre otros factores que lo explican, puede ser su valor, que se mantuvo durante septiembre sin variación: cuesta actualmente menos de $3,3 millones, por lo que en dólares quedó más barata que hace un mes. Así, la Honda Wave 110 se sostiene en la cima del ranking de los modelos más vendidos.

Según datos de la división Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Honda Wave 110 fue la más vendida de agosto, recuperando su lugar en el tope de la lista.

En el octavo mes del año, se patentaron 5.327 unidades, para sumar 36.450 en lo que va del año, un crecimiento de 7,5%.

La Honda Wave 110S tiene un precio sugerido por la marca de $3.294.200 para versión con freno a tambor, el mismo valor que tenía en agosto. Es decir que actualmente sale unos u$s2.200 al tipo de cambio oficial. Por lo que, medida en dólares, quedó más barata que hace un mes: a mediados de agosto, salía u$s2.500, por un tipo de cambio menor.

La venta de motos sigue creciendo en 2025 a pesar de haber registrado una pequeña baja en agosto. Según ACARA, el número de unidades patentadas fue de 54.560 unidades, una baja interanual del 0,5%, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 54.833 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades, esto es un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

Cuáles son los modelos de motos más vendidos

-Honda Wave 110: 5.327. En el año se vendieron 36.450 unidades, un crecimiento de 7,5%.

-Gilera Smash: 5.121. En el año se vendieron 37.030, una suba de 68,8%.

-Keller KN110-8: 4.153. En el año se vendieron 30.348, una suba de 58,0%.

-Motomel B110: 3.614. En el año se vendieron 32.203, una suba de 32,7%.

-Mondial LD 110 Max: 1.815. En el año se vendieron 8.548, una suba de 99,5%.

-Corven Energy 110: 1.723. En el año se vendieron 86.050,0%, mantiene el %.

-Zanella ZB 110: 1.392. En el año se vendieron 12.033, una suba de 50,6%.

-Zanella ZB 110 RT: 1.346. En el año se vendieron 10.290, una suba de 33,8%.

-Motomel S2 150: 1.195. En el año se vendieron 9.850, una suba de 51,9%.

-Corven Energy 110 by Corven: 1.170. En el año se vendieron 22.176, una suba de 6,2%. /iProfesional