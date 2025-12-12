Salta 8va: ¿Estás de acuerdo con que Tucumán es mejor que Salta para vivir?

Según un informe, elaborado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, es una continuidad del primer Índice de Gestión Estratégica de Ciudades lanzado en 2024, que abarcó a los 10 conglomerados urbanos más importantes de la Argentina.



En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con 3,65, seguida por Mendoza, con 3,34; Córdoba, 3,25; San Miguel de Tucumán, 3,17; Rosario, 3,16; San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata 2,74 y cierra Resistencia con 2,54. La medición se basa en cinco dimensiones que permiten evaluar la capacidad estratégica de los principales conglomerados urbanos del país.





Es decir que Salta ocupa el 8vo lugar de entre estas 10 ciudades.

En base a estos indicadores, Salta supera sólo a Mar del Plata y Resistencia, pero está por debajo de Tucumán o San Juan por ejemplo.

Abajo te contamos punto a punto qué es lo que se toma en cuanto a dimensines y variables que se miden en cada ciudad para elaborar este ránking, pero en tu simple apreciación, ¿estás de acuerdo?

¿Estás de acuerdo que Tucumán es mejor ciudad para vivir que Salta? Si No

¿Qué y cómo se mide?

El índice está compuesto por 5 dimensiones que abarcan aspectos claves del desarrollo urbano. Estas dimensiones se dividen en un total de 31 variables y 159 indicadores que se califican entre 0 (cero) y 5 (cinco) puntos, permitiendo realizar una evaluación más detallada de la gestión urbana, aportando una visión más precisa y objetiva del desempeño de las ciudades en áreas estratégicas.

Esta herramienta diseñada para el análisis de la gestión de las ciudades permite un diagnóstico integral de cada municipio, aportando datos útiles para intendentes, investigadores y planificadores urbanos, dicen los que promueves este indicador.

A. Dimensión política-institucional:

1- Fortalecimiento institucional

2- Participación ciudadana

3- Planificación urbana

4- Gobernanza y transparencia

5- Innovaciones de gestión

6- Alianzas estratégicas

B. Desarrollo económico:

1- Solvencia económica

2- Eficiencia en la gestión

3- Competitividad estructural

4- Atracción de inversiones

5- Radicación de industrias de punta

6- Ecosistemas de emprendedores

7- Proyección internacional

C. Dimensión sociedad:

1- Desarrollo Social

2- Educación

3- Cultura

4- Identidad Urbana

5- Salud

6- Seguridad

7- Empleo

8- Espacio Público

D. Dimensión medio ambiental:

1- Sostenibilidad de la Ciudad

2- Movilidad y Transporte

3- Espacios Verdes

4- Eficiencia Energética

5- Cultura Ecológica

6- Gestión de Residuos

E. Dimensión tecnología e infraestructura

1- Infraestructura de Servicios Públicos

2- Tecnologías disponibles de Gestión

3- Disponibilidad y Acceso Tecnológico Ciudadano

4- Innovaciones Tecnológicas Aplicadas