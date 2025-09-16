"Uso un montón de Photoshop": Pampita confesó cuál es el retoque que siempre le hace a sus fotos

Carolina "Pampita" Ardohain es considerada una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Todo habitante del territorio nacional alguna vez escuchó o pronunció la frase "No soy Pampita", en referencia a la gran belleza de esta modelo. Sin embargo, ni siquiera ella está excenta de las presiones de las redes sociales y los parámetros hegemónicos.

En pleno programa de "Los 8 escalones", conducido por Pampita, esta le preguntó a una participante qué porcentaje de mujeres usan los filtros y los retoques en las fotos que se suben a redes sociales, como parte del juego. Para sorpresa de todos, antes de que la jugadora pueda emitir sonido, la modelo confesó: "Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop".

Cuál es el retoque que le hace Pampita a sus fotos

Para sorpresa de todos, Pampita confesó que usa Photoshop al igual que muchas otras personas en redes sociales. Sobre esto, reflexionó: "Hay gente que se pone los dientes más blancos, que hace que parezca que pesan menos, que se cambian la nariz o algún otro cambio físico", y en este sentido, sostuvo: "Se sienten presionadas para verse atractivas. O a veces dicen: 'Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver'".

Esta "imagen" de la que habla la modelo, muchas veces se trata de ella misma, por lo que fue acto seguido que confesó: "Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop. Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de usar filtro".

Las otras famosas que también usan Photoshop

Acto seguido, Pampita se dirigió a Liliana Calabró, quien en "Los 8 escalones" cumple el rol de asistir a los participantes con las preguntas, para saber si ella también recurría a los filtros en sus fotos. Calabró no dudó en responder con sinceridad: “Uso filtro. Yo no soy buena para eso del Photoshop. Es más práctico un filtro, que sea tranquilito igual”. Ante esa confesión, la modelo y conductora reaccionó con sorpresa y le retrucó: “Ah, usás filtro”. La charla continuó con un tono distendido, en el que Calabró aclaró: “Sí, para suavizar la piel”.

Lejos de quedar ahí, la conversación sumó nuevas voces. Fue entonces cuando Noelia Marzol, también presente en el estudio, decidió aportar su punto de vista. “Creo que todas usamos filtro para suavizar la piel. Es como que te afina las líneas”, comentó la bailarina, reforzando la idea de que, incluso, las figuras del espectáculo no están excentas de los retoques en redes sociales.