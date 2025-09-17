Trata en un colegio de zona sur: Hallan marihuana, pastillas y juguetes sexuales en la casa del imputado

En el marco de la investigación por una presunta red de explotación sexual de menores que operaba cerca de un colegio secundario de la zona sur de Salta, se allanó la vivienda del remisero acusado de liderar la organización.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron marihuana, aceite de cannabis, pastillas de estimulación y diversos juguetes sexuales.

Según la causa, el acusado utilizaba un sedán blanco para captar y trasladar a los menores hacia encuentros pactados en moteles de la ruta 26 y en la casa de uno de los clientes.

Las citas se organizaban mediante mensajes de texto en los que se usaba la clave “vamos a hacer la onda”.

La investigación reveló además que la explotación seguía una escala tarifaria: desde 60 mil pesos por un beso hasta 200 mil pesos por penetración.

El fiscal solicitó la prisión preventiva del remisero y de otros implicados, a excepción del menor involucrado, y calificó el caso como un hecho de “gravedad inusitada” que vulnera la dignidad de los niños.