La construcción cayó casi un 2% durante julio

La construcción cayó un 1,8% en julio de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ante la fuerte volatilidad del dólar y las altas tasas de interés que golpearon a un sector complicado por la paralización de la obra pública en la gestión libertaria.

El dólar oficial subió 14% en ese mes, mientras que las tasas se dispararon hasta 80% en las cauciones tras el fin de las LEFIs, que generaron una gran liquidez de pesos. Esto generó que el Tesoro convalidara altos retornos en la colocación de deuda y realizara incluso licitaciones extraordinarias.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2025 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de hasta 36,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; seguida de artículos sanitarios de cerámica (+31,8%); en asfalto (+31,7%); en hormigón elaborado (+19,2%); en hierro redondo y aceros para la construcción (+9,8%); en pisos y revestimientos cerámicos (+9%); y en pinturas para construcción (+3,5%).

En tanto, se observan bajas de hasta 9,4% en cales; seguido de ladrillos huecos (-9,3%); en el resto de los insumos que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción (-7,5%); en yeso (-7,3%); en cemento portland (-2,8%); y en placas de yeso (-1,1%).