Caso Nuri: Aseguran que las pericias no prueban que Viarengo haya arrojado a la víctima

En la reanudación del juicio por la muerte de Nahir Klimasauskas, Luis María Gómez, director de la revista de casos policiales Fuera de la Ley, señaló que las pericias reproducidas durante las audiencias no entregaron elementos objetivos que demuestren que Gustavo Viarengo García, acusado de femicidio, arrojó intencionalmente a la víctima desde el cuarto piso de un edificio.

En la oportunidad, explicó que los exámenes psicológicos y psiquiátricos indican que Viarengo “no es una persona violenta” y que los problemas de pareja registrados corresponden a la dinámica habitual de cualquier relación.

“Aquí debe primar la búsqueda de la verdad”, afirmó, y consideró que existen elementos que podrían llevar a una eventual absolución del acusado en Orán.

Gómez, en Ciudad Online de Orán, también subrayó que las pruebas confirmaron que Viarengo no es un psicópata y que la víctima presentaba conductas autolesivas y problemas personales. “Seguramente los jueces tendrán una dura tarea por delante, pero sería saludable para una justicia cuestionada que no haya una sentencia corporativa por la condición de la madre de Nahir”, añadió.