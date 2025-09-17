Sáenz pidió a los diputados del NOA y NEA votar en defensa de las universidades y el Garrahan

A horas del inicio de una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó a los diputados nacionales del NOA y del NEA que acompañen con su voto la defensa del financiamiento universitario y de los hospitales pediátricos, en particular el Garrahan, frente a los vetos aplicados por el presidente Javier Milei.

El mandatario pidió a los legisladores “defender las oportunidades de los jóvenes en cada universidad y la salud de los miles de niños que tienen vida gracias al Garrahan”.

En la oportunidad, subrayó que el financiamiento educativo no compromete el equilibrio fiscal: “Ahí no está el desequilibrio fiscal. Búsquenlo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”.

Finalmente, llamó a la unidad por encima de las diferencias partidarias: “Humildemente les pido que defiendan el sueño de esos jóvenes que quieren un futuro y la vida de los niños que el Garrahan supo salvar”.