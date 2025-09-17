Personal Pay amplía su propuesta y ya permite pagar más de 4000 servicios en todo el país

Personal Pay potencia su propuesta de valor ampliando su funcionalidad “Pago de servicios”, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de abonar más de 4.000 servicios y empresas de todo el país directamente desde la app de manera simple, rápida y segura.

Los usuarios de Personal Pay disponen de una amplia gama en rubros de servicios esenciales como electricidad, agua y gas, así como también seguros, prepagas, clubes, impuestos, telefonía, cable e internet, entre otros.

Esta profundización de la funcionalidad permite centralizar todos los pagos en una sola aplicación, Personal Pay, volviendo a la billetera una aliada de la economía cotidiana, que simplifica la gestión mensual, evita el uso de efectivo y la pérdida de tiempo en pago presenciales.

Entre los nuevos servicios disponibles, se pueden mencionar:

Salta: EDESA, Naturgy, Aguas del Norte

Buenos Aires: Edesur, Edenor, EDEN, EDEA, EDELAP, AYSA, ABSA, METROGAS, NATURGY, CAMUZZI.

Córdoba: EPEC S.A, Aguas Cordobesas y Ecogas

Corrientes: DPEC y Aguas de Corrientes

Mendoza: EDEMSA, Aguas Mendocinas y Ecogas.

Santa Fe: EPE, Litoral Gas, Aguas Santafesinas

Tucumán: EDET S.A, SAT y Naturgy

Además, cada pago realizado desde la app Personal Pay, suma consumos que permiten a los usuarios subir de nivel y acceder a beneficios exclusivos en el programa de fidelización de la billetera. Entre los descuentos y promociones en distintos rubros, se encuentran supermercados, gastronomía, indumentaria y más. Y, según el nivel alcanzado, los clientes podrán incluso ahorrar hasta $7.000 por mes en la factura de Personal Flow, entre otros beneficios.

Con esta ampliación, Personal Pay continúa fortaleciendo su compromiso con sus más de 4.7 millones de usuarios, acercando soluciones digitales simples y accesibles, pensadas para facilitar la conexión de las personas con su dinero en todo el país.